Prime impressioni con Elden Ring: Edizione offuscata: il disastro incombe nelle terre di mezzo

È stato davvero doloroso per me vedere uno dei tuoi titoli più attesi (e uno dei giochi più richiesti dai giocatori su Nintendo Switch 2) non avere successo in grande stile su quella che è destinata a essere la console più versatile di tutti i tempi. Potresti aver sentito o letto negli ultimi giorni che Elden Ring ha problemi su Nintendo Switch 2. Beh, questo è assolutamente vero, ma l'ampiezza di questa frase va oltre.

Sono stato uno dei fortunati che ha avuto modo di testare e analizzare Elden Ring, scoprire i suoi segreti prima di chiunque altro e piangere di frustrazione per essere stato preso a pugni senza pietà dalle sue sfide e dai suoi capi. E allo stesso tempo, sono stato messo in ginocchio da quello che credo sia uno dei migliori giochi dell'attuale generazione di console, anche della precedente, anche se con determinate licenze dovute alla potenza che richiede. La sua bellezza in termini di design artistico è pari solo all'enorme sfida tecnica di far sì che questo gioco, con pochissime schermate di caricamento, mantenga un equilibrio tra il combattimento basato su controlli di precisione e il movimento del personaggio e del nemico. In breve, Elden Ring non merita ciò che sta accadendo alla sua futura casa sulla console appena rilasciata di Nintendo.

Come avrete capito, ho trascorso due ore e mezza in coda in attesa della possibilità di provare Hollow Knight: Silksong per circa 15 minuti. A quel punto ho avuto la possibilità di mantenere il mio posto nella fila di innumerevoli fan per sgattaiolare via e avvicinarmi al piccolo stand che Bandai Namco aveva allestito nell'area per dare un'occhiata al gioco. "Forse posso anche battere il primo boss", ho pensato. Ma una volta che ho messo le mani sul Nintendo Pro Controller 2 e mi sono preparato a giocare Elden Ring: Tarnished Edition nel Dock, sono iniziati i problemi. Anche senza lasciare la cripta o nemmeno arrivare a Limgrave, l'input del pulsante non corrispondeva a quello che ho visto sullo schermo. Premevo il pulsante di rotolamento e il personaggio impiegava circa un secondo per obbedire al comando. Quasi un secondo. Se hai mai giocato a Souls, puoi già sentire che qualcosa non va qui. Stavo provando nell'area tutorial diversi attacchi, schivate, abilità di cenere di guerra e ho anche avuto il tempo (perché tutti volevano giocare a Silksong e quasi non se ne accorgevano Elden Ring ) di provare un paio di personaggi diversi. Niente di tutto questo. La mancata corrispondenza dei controlli era presente in entrambi i casi. Ho iniziato ad avere un attacco di panico.

Ci sono giochi che sembrano sentirsi meglio in modalità portatile Nintendo Switch 1, quindi ho pensato Elden Ring: Tarnished Edition sarebbe stato uno di quelli. Ma quando stavo per affrontare il mostro che deve ucciderti per mandarti nell'area del tutorial, sono rimasto distrutto. I cali di frame non erano solo evidenti, ma hanno reso il gioco completamente ingiocabile su Nintendo Switch 2. Quando l'immagine rimane statica si può intravedere che la bellezza dell'Albero d'Oro è lì, ma non appena si preme il pulsante di corsa o si gira la telecamera, questa Tarnished Edition diventa un porting incompleto o semplicemente mal fatto che non dovrebbe nemmeno esistere.

Ho chiesto allo staff di permettermi, come per tutti gli altri giochi presenti allo stand Nintendo, di registrare anche solo un assaggio della schermata di gioco in modo da poter offrire una prova video delle mie impressioni, ma Bandai Namco ha negato ai pochi giornalisti presenti l'opportunità di farlo.

Quindi non ho prove video per convincerti delle mie parole, ma ascoltami: se vuoi davvero giocare Elden Ring e/o Shadow of the Erdtree vai avanti, hai una delle migliori esperienze di gioco che puoi trovare oggi. Ma per favore, non pensare nemmeno di provarlo su un Nintendo Switch 2. Sarai la più grande delusione della tua vita, come lo sono stata io.

