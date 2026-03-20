Primo Stand 2026: Gen.G Esports si assicura il prossimo posto nella fase a eliminazione diretta con l'eliminazione della squadra di casa, Loud.
Solo sei squadre rimangono al primo evento internazionale competitivo della stagione League of Legends.
Il primo torneo internazionale competitivo League of Legends della stagione 2026 è ben avviato e in realtà è piuttosto vicino alla conclusione. Già mancano solo cinque partite all'evento, ma c'è ancora molto da giocare poiché il tabellone completo della fase a eliminazione diretta dei playoff deve ancora essere definito.
Al momento, come abbiamo accennato ieri, la fase a gironi si sta concludendo e, a tal fine, le partite di giovedì hanno visto la maggior parte del Gruppo B conclusa. Abbiamo visto Gen.G Esports sconfiggere rapidamente Lyon battendo la squadra LCS 3-0, tutto questo prima che JD Gaming sconfiggesse la squadra di casa Loud in modo altrettanto convincente per 3-0. Questi risultati significano che Gen.G Esports si unisce a Bilibili Gaming come seconda squadra confermata per la Fase a Eliminazione Diretta, mentre la corsa di Loud è ora terminata.
Guardando alle partite di oggi (20 marzo), le ultime partite del girone si concluderanno e gli ultimi due posti per la fase a eliminazione diretta saranno occupati. Per quanto riguarda a chi andranno questi posti, il vincitore delle partite qui sotto passerà.
- G2 Esports vs. FearX alle 13:00 GMT/14:00 CET
- Lione vs. JD Gaming alle 18:00 GMT/19:00 CET
Una volta completate queste partite, possiamo aspettarci che le due semifinali dei playoff si svolgano il 21 marzo, prima che la finale si tenga il 22 marzo.