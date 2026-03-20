Primo Stand 2026: Gen.G Esports si assicura il prossimo posto nella fase a eliminazione diretta con l'eliminazione della squadra di casa, Loud.

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Il primo torneo internazionale competitivo League of Legends della stagione 2026 è ben avviato e in realtà è piuttosto vicino alla conclusione. Già mancano solo cinque partite all'evento, ma c'è ancora molto da giocare poiché il tabellone completo della fase a eliminazione diretta dei playoff deve ancora essere definito.

Al momento, come abbiamo accennato ieri, la fase a gironi si sta concludendo e, a tal fine, le partite di giovedì hanno visto la maggior parte del Gruppo B conclusa. Abbiamo visto Gen.G Esports sconfiggere rapidamente Lyon battendo la squadra LCS 3-0, tutto questo prima che JD Gaming sconfiggesse la squadra di casa Loud in modo altrettanto convincente per 3-0. Questi risultati significano che Gen.G Esports si unisce a Bilibili Gaming come seconda squadra confermata per la Fase a Eliminazione Diretta, mentre la corsa di Loud è ora terminata.

Guardando alle partite di oggi (20 marzo), le ultime partite del girone si concluderanno e gli ultimi due posti per la fase a eliminazione diretta saranno occupati. Per quanto riguarda a chi andranno questi posti, il vincitore delle partite qui sotto passerà.



G2 Esports vs. FearX alle 13:00 GMT/14:00 CET



Lione vs. JD Gaming alle 18:00 GMT/19:00 CET



Una volta completate queste partite, possiamo aspettarci che le due semifinali dei playoff si svolgano il 21 marzo, prima che la finale si tenga il 22 marzo.