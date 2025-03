Prince of Persia: The Lost Crown arriva sui dispositivi mobili il 14 aprile

HQ

Prince of Persia: The Lost Crown è una delle storie più tristi del 2024. Lanciato proprio all'inizio dell'anno ed è stato subito salutato dalla critica come un grande metroidvania, il ritorno a Prince of Persia non sembra aver suscitato l'interesse dei giocatori e il gioco non ha venduto bene.

Tuttavia, nonostante lo scioglimento del team di sviluppo originale, sembra ancora che Ubisoft abbia ancora qualche investimento nel titolo, dato che ora stiamo ottenendo una versione mobile. Questa nuova edizione di Prince of Persia: The Lost Crown sarà disponibile su iOS App Store e Google Play Store, con una prova gratuita che ti permetterà di vedere come funziona sul tuo dispositivo.

Sui telefoni e tablet più recenti, il gioco funzionerà a 60 fps, secondo Ubisoft, con l'aggiunta di nuove opzioni per rendere l'esperienza un po' più semplice, come l'aggiunta di colpi automatici, parate automatiche e altro ancora. Dai un'occhiata al trailer qui sotto per dare un'occhiata alla versione mobile di Prince of Persia: The Lost Crown.

Prince of Persia: The Lost Crown è ora disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, Xbox One e PS4. La versione per Android e iOS verrà lanciata il 14 aprile 2025.