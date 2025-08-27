Psychonauts 2, Viewfinder e Stardew Valley sono gratuiti con PlayStation Plus a settembre

HQ

Ultimamente è stato davvero divertente essere abbonati a PlayStation Plus, poiché anche i livelli più bassi ci hanno offerto alcuni giochi fantastici "gratis". Se non l'hai già fatto, puoi ancora ottenere Lies of P, DayZ e My Hero One's Justice 2, ma martedì verranno sostituiti da un altro fantastico trio.

Sony rivela che Psychonauts 2, Viewfinder e Stardew Valley saranno i giochi PlayStation Plus Essential di settembre. Saranno disponibili martedì e potranno essere tuoi "gratuitamente" a patto che tu li aggiunga alla tua collezione prima del 7 ottobre.