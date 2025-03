Puoi finalmente abbracciare il tuo Walton Goggins interiore e trasformarti in un Ghoul in Fallout 76

HQ

Ne parliamo da un po', ma finalmente è arrivato. Grazie all'ultima patch per Fallout 76, ora puoi fare un salto nelle acque irradiate e diventare un Ghoul nel gioco. Opportunamente, l'aggiornamento si chiama Ghoul Within.

Per diventare un Ghoul, dovrai passare attraverso il processo di Ghoulificazione in una nuova sezione del Savage Divide. Da lì, il tuo aspetto cambierà e avrai accesso a nuovissime build di Ghoul grazie a esclusive carte vantaggio.

Sei immune alle radiazioni come Ghoul e, quando sei esposto ad esse, potrai invece brillare, guadagnando un buff alla tua salute. Essere un Ghoul non è solo un vero e proprio aggiornamento, però, poiché dovrai bilanciare il nuovo misuratore di Feral consumando Chems in modo da non scivolare nei tuoi impulsi primordiali di banchettare con la carne.

Più Aggressore Ferino diventi, più il tuo personaggio cambia, ma potresti voler mantenere l'indicatore Aggressore Ferino al di sotto del 100% per alcuni buff, come guadagnare più forza, resistenza e HP quando l'indicatore è pieno all'80%. Dai un'occhiata alle note complete della patch qui e alla nostra intervista qui sotto per saperne di più su come cambieranno il Ghoul e i futuri aggiornamenti Fallout 76.