Putin dichiara il cessate il fuoco di Pasqua in Ucraina

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Con l'avvicinarsi della Pasqua, Putin ha sorpreso molti annunciando un cessate il fuoco temporaneo in Ucraina, che durerà fino a domenica, un cessate il fuoco unilaterale di 30 ore, che il Cremlino ha inquadrato come un gesto umanitario. Tuttavia, i funzionari ucraini sono rimasti scettici, sottolineando il continuo fuoco dell'artiglieria russa su diverse linee del fronte pochi istanti prima e dopo l'inizio dichiarato. Zelensky, ricordando un cessate il fuoco precedentemente respinto mediato dagli Stati Uniti, ha messo in dubbio le intenzioni di Mosca. Nonostante la diminuzione degli attacchi in alcune aree, i rapporti di funzionari e civili ucraini indicano che il cessate il fuoco ha avuto scarso effetto sul terreno. L'annuncio è arrivato solo una settimana dopo che un attacco missilistico russo mortale a Sumy ha riacceso le richieste internazionali di un'azione più decisa.