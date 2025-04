Puyo Puyo Tetris 2S mostra il suo primo trailer per Nintendo Switch 2

L'eccitazione del momento ha un po' offuscato la nostra vista. Quando riceviamo così tante notizie su diversi videogiochi, dimentichiamo sempre quello che vorremmo evidenziare. Con l'arrivo di Nintendo Switch 2, molti titoli hanno annunciato il loro arrivo sulla nuova console, e Sega ha colto l'occasione per annunciare Puyo Puyo Tetris 2S, una versione aggiornata di Puyo Puyo Tetris.

La notizia ci è arrivata tramite YouTube, dove hanno caricato un trailer di lancio, annunciando il suo arrivo esclusivo su Nintendo Switch 2 lo stesso giorno dell'uscita della console, il 5 giugno di quest'anno. Questo titolo combina Puyo Puyo e Tetris, con diversi livelli e diverse regole per goderselo.

Le aggiunte principali sono una modalità multiplayer locale e online con un totale di 40 personaggi giocabili, tra cui Sonic, con le loro abilità uniche. C'è una modalità "Puyo Tetris Doubles", per competere in battaglie due contro due con un unico tabellone da combinare in diverse combo. C'è una modalità Avventura o una modalità per competere con altri giocatori fino a quattro giocatori.

Il titolo avrà un prezzo di £ 34,99/€ 39,99 ed è già disponibile per il pre-ordine sul Nintendo eShop. Puoi guardare il trailer di lancio qui sotto.