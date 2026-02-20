Queste nuove missioni Fortnite "Salva il mondo" ti danno fino a 150 V-Buck

HQ

Fortnite è sempre associato alla sua modalità Battle Royale, che è la più famosa, ma è importante ricordare che il gioco non è sempre stato così e che nei suoi primi giorni la modalità principale era "Save the World". Questa settimana, quella modalità include nuove missioni in cui puoi guadagnare fino a 150 V-Buck solo giocando, quindi se sei vicino a ottenere quella skin che ami tanto, non perderti queste missioni!

Le missioni che ti danno ciascuna 50 V-Buck sono le seguenti:



Twine Peaks: La missione di recupero dati PL 108 ti dà 50 V-Bucks!



Canny Valley: La missione PL 52 Triple Atlas ti dà 50 V-Bucks!



Stonewood: La missione Atlas PL 15 ti dà 50 V-Bucks!



Le missioni sono molto semplici e, dato che non devi preoccuparti che altri giocatori siano più "pro" di te, puoi completarle al tuo ritmo. Ma ricorda che questo tipo di missioni di solito scompare dopo 24 ore...

Ricorda che la modalità "Save The World" è disponibile su tutte le piattaforme tranne Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e smartphone.

Giochi spesso a questa modalità Fortnite ?