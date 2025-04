Questo gioco di Warhammer meno conosciuto ha ispirato le narrazioni di Civilization VII

HQ

Essendo il primo gioco di Civilization in quasi un decennio, Civilization VII ha apportato alcune grandi modifiche alla formula tradizionale. C'era la meccanica delle Ere, la divisione tra Civiltà e Leader e molto altro. Le narrazioni si sono distinte per molti giocatori come una nuova entusiasmante funzionalità e apparentemente sono state ispirate da una fonte insospettabile.

Parlando in un panel alla GDC di quest'anno, il direttore narrativo di Civilization VII Cat Manning (grazie, GamesRadar), ha spiegato come sono nate le narrazioni. "Warhammer 40,000: Chaos Gate è stato un enorme punto di contatto quando stavamo iniziando a parlare di come sarebbe potuto essere il sistema", ha detto.

"Quindi, giochi come FTL [Faster Than Light] hanno sperimentato questo. Questo è stato un enorme punto di contatto per noi. Ci sono anche giochi come Paradox Games, Amplitude, Battletech e Warhammer Chaos", ha aggiunto. Manning ha spiegato che i sistemi di Civ funzionano fondamentalmente come una costante avanti e indietro, poiché ogni azione che si intraprende invia segnali ad altre parti del gioco.

"Se acquisti, ad esempio, un'unità con oro, potresti ottenere immediatamente un evento narrativo legato a quell'unità", ha detto. "E questo perché il sistema è sempre in background in ascolto".

Civilization VII è ora disponibile per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.