Rainbow Six Salt Lake City Major 2026: G2 Esports, Shopify Rebellion e DarkZero confermati per i playoff
I ninja in pigiama, tutti i giocatori e i LOS si uniscono ai roster eliminati.
Come abbiamo detto ieri, eravamo proprio sull'orlo di una grande giornata al Rainbow Six: Siege X Salt Lake City Major, poiché molte squadre sarebbero state confermate per la parte dei playoff dell'evento e un'altra schiera sarebbe stata eliminata prima di arrivare alle prove di oggi (13 maggio). A tal fine, sono stati coperti altri tre posti per i playoff e altre tre squadre sono state eliminate definitivamente.
Dopo aver sconfitto Virtus.pro, G2 Esports è stato confermato per i playoff. Allo stesso modo, dopo aver superato Enterprise Esports, Shopify Rebellion avanzare, e dopo aver battuto Wildcard, DarkZero proseguirà anch'esso.
Dall'altra parte del tavolo, dopo essere stati sconfitti da Team Falcons, la serie di tornei Ninjas in Pyjamas ' è finita. Lo stesso vale per All Gamers dopo aver perso contro Five Fears, e LOS che non sono riusciti a superare Weibo Gaming.
Questo significa che per la fase svizzera del torneo restano tre partite da giocare, con sei squadre, dove tutto è in gioco. I tre vincitori accederanno ai playoff mentre i perdenti saranno eliminati. Tenendo conto di ciò, le partite del 13 maggio sono disponibili qui sotto.
- Virtus.pro contro Team Falcons
- Wildcard vs. Cinque Paure
- Enterprise Esports vs. Weibo Gaming
Chi ti aspetti che arrivi ai playoff tra queste sei squadre?