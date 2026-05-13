Rainbow Six Salt Lake City Major 2026: G2 Esports, Shopify Rebellion e DarkZero confermati per i playoff

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Come abbiamo detto ieri, eravamo proprio sull'orlo di una grande giornata al Rainbow Six: Siege X Salt Lake City Major, poiché molte squadre sarebbero state confermate per la parte dei playoff dell'evento e un'altra schiera sarebbe stata eliminata prima di arrivare alle prove di oggi (13 maggio). A tal fine, sono stati coperti altri tre posti per i playoff e altre tre squadre sono state eliminate definitivamente.

Dopo aver sconfitto Virtus.pro, G2 Esports è stato confermato per i playoff. Allo stesso modo, dopo aver superato Enterprise Esports, Shopify Rebellion avanzare, e dopo aver battuto Wildcard, DarkZero proseguirà anch'esso.

Dall'altra parte del tavolo, dopo essere stati sconfitti da Team Falcons, la serie di tornei Ninjas in Pyjamas ' è finita. Lo stesso vale per All Gamers dopo aver perso contro Five Fears, e LOS che non sono riusciti a superare Weibo Gaming.

Questo significa che per la fase svizzera del torneo restano tre partite da giocare, con sei squadre, dove tutto è in gioco. I tre vincitori accederanno ai playoff mentre i perdenti saranno eliminati. Tenendo conto di ciò, le partite del 13 maggio sono disponibili qui sotto.



Virtus.pro contro Team Falcons



Wildcard vs. Cinque Paure



Enterprise Esports vs. Weibo Gaming



Chi ti aspetti che arrivi ai playoff tra queste sei squadre?