Rainbow Six: Siege X Esports porteranno l'azione negli USA, in Giappone e in Brasile la prossima stagione

Ora che la stagione 2025/26 Rainbow Six: Siege X è giunta al termine, potreste chiedervi quali siano i piani per la stagione 2026/27. Anche se questo inizierà tra qualche settimana, conosciamo le città e i paesi ospitanti dei tre Grand Slam internazionali della stagione.

La prima si terrà dall'8 al 17 maggio e riporterà l'azione negli Stati Uniti per un evento a Salt Lake City. A novembre seguirà un viaggio in Giappone, con la città ufficiale ospitante e le date esatte ancora da confermare.

Va anche detto che Rainbow Six sarà protagonista della Coppa del Mondo Esports a Riyadh, Arabia Saudita, durante l'estate, e che, pur non essendo un Major ufficiale né parte del circuito competitivo, è un grande evento a cui parteciperanno molte delle squadre e dei giocatori più importanti.

Infine, il Six Invitational tornerà in Brasile a febbraio 2027. Non abbiamo nemmeno date precise o una località precisa da aggiungere a questa notizia, ma una ragionevole ipotesi sarebbe San Paolo o Rio de Janeiro, dato che la maggior parte degli eventi esports tende a affollarsi in entrambe le città.

