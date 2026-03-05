Ravenloft è in cima alla lista dei nuovi prodotti Dungeons & Dragons per il 2026

HQ

Stiamo per concludere il primo trimestre dell'anno, ed è tempo di scoprire cosa ci riserva il 2026 in termini di avventure nel gioco di ruolo più famoso al mondo. Dopo il cambio forzato di strategia alla fine dello scorso anno, sembra che sia Wizards of the Coast che Hasbro stiano costruendo il ritorno analogico di Dungeons & Dragons, e lo hanno fatto presentando la loro roadmap per gran parte di quest'anno.

Durante l'evento GAMA (The Tabletop Game Association) a Louisville, Kentucky, il Vicepresidente Senior Dan Ayoub ha presentato i nuovi supplementi, add-on e il nuovo sistema stagionale per le uscite delle franchise. Utilizzando le principali uscite di libri come filo conduttore, queste "stagioni" di gioco serviranno a creare ambienti in cui i giocatori possano incontrarsi attorno ai temi e a generare e rafforzare un senso di comunità attorno al gioco.

La roadmap inizierà già ad aprile, quando inizierà la Stagione dell'Orrore legata ai Dominii del Terrore, in concomitanza con l'uscita del libro Ravenloft: The Horrors Within il 16 giugno. Questo supplemento offrirà più opzioni ai giocatori, come nuove sottoclassi a tema horror, specie, background e Doni Oscuri. Includerà anche contenuti sui Signori Oscuri e sui Domini del Terrore, oltre a dozzine di temibili Viaggiatori delle Nebbie, inclusi potenziali alleati come l'iconico Rudolph van Richten. Parallelamente, verranno rilasciati anche uno schermo del Dungeon Master e un mazzo Tarokka rinnovato per arricchire la narrazione e la creazione dei personaggi in Ravenloft.

A questo seguirà in estate la Stagione della Magia, legata al lancio di Arcana Unleashed, ampliando il riferimento all'uso di trucchi, incantesimi e rituali magici, e dall'avventura Arcana Unleashed: Deadfall, strettamente legata alla magia. Avremo anche nuovi mazzi di riferimento incantesimo collegati a ogni classe principale del gioco, un'aggiunta gradita dopo un lungo periodo senza ristampe. Infine, è stata annunciata una terza stagione per l'autunno, chiamata Stagione dei Campioni, di cui non sono ancora noti ulteriori dettagli.

Per dare energia a queste stagioni, Wizards riporterà D&D Encounters, un programma in collaborazione con negozi specializzati che incoraggerà il gioco dal vivo e la partecipazione della comunità, oltre a lanciare kit di supporto.

Wizards dettaglia il calendario delle uscite in tedesco, francese, italiano e spagnolo per il 2026

Entrando più nel dettaglio per i giocatori del resto del mondo, ma con particolare attenzione all'Europa, Wizards ha anche annunciato le date per la pubblicazione dei materiali di D&D tradotti in altre lingue.

Il Starter Set di Heroes of the Borderlands sarà il primo ad arrivare (puoi leggere la nostra recensione qui e vedere un video del suo contenuto) il 24 marzo. Include tre avventure pronte a giocare e tutti gli elementi necessari per iniziare rapidamente la tua prima avventura di D&D.

I supplementi Forgotten Realms: Heroes of Faerûn e Forgotten Realms: Adventures in Faerûn saranno localizzati in estate, con la data esatta ancora da determinare.

Infine, sembra che non dovremo aspettare molto per vedere i materiali adattati ad altre regioni, poiché è stato anche confermato che Ravenloft: The Horrors Within sarà localizzato in spagnolo, tedesco, italiano e francese nell'autunno 2026. Sembra che quest'anno sarà un ottimo momento per entrare nell'hobby di D&D. Sei disposto a provarci?