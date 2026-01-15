Razer è l'ultimo partner ad aver preso un impegno a lungo termine negli esports EMEA Valorant

HQ

Proprio l'altro giorno abbiamo parlato di come KitKat abbia ampliato la sua collaborazione con Riot Games per esplorare il mondo degli esports Valorant. Dopo un lungo periodo come partner chiave League of Legends, il marchio di cioccolato ha deciso di unirsi come membro chiave dei circuiti Valorant Champions Tour e Game Changers nella regione EMEA, e ora un altro grande nome sta seguendo l'esempio.

È stato rivelato che Razer si è unito come partner per la scena EMEA VCT e Game Changers. Il produttore tecnologico ha firmato un accordo lungo che copre non solo la stagione 2026, ma anche quella 2027 finora, imponendo che la sedia da gaming Razer Iskur V2 venga utilizzata sul palco e nelle sale in economy e in co-streaming durante le stagioni.

Non si sa ancora il valore di questo accordo, ma significherà che Razer sarà ora considerato il Official Gaming Chair Partner per le divisioni maschile e femminile del circuito EMEA.