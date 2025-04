Real vs. Real: i finalisti della Coppa di Spagna saranno decisi questa settimana Real Madrid-Real Sociedad, stasera al Bernabéu; Atlético de Madrid-Barcellona, domani al Metropolitano.

HQ Le semifinali dellaCopa del Rey Coppa di Spagna si concludono questa settimana a Madrid. FC Barcelona e Atlético de Madrid sono stati protagonisti di un emozionante tiro a segno all'andata, pareggiato 4-4 il 25 febbraio, quindi tutto è ancora in sospeso per domani, mercoledì, al Metropolitano di Madrid. Prima di allora, martedì sera alle 21:30 ora locale, la Real Sociedad proverà a conquistare il Santiago Bernabéu, nonostante un gol subito: l'andata alla Real Arena di San Sebastián a febbraio è terminata 0-1, con l'unico gol di Endrick, il giovane attaccante brasiliano che ha a malapena minuti con il Real Madrid tranne che in Coppa di Spagna, dove è in realtà il capocannoniere della squadra con quattro gol. Il Real Madrid potrebbe essere il favorito, soprattutto con la leva gol contro il club basco, decimo nella Liga, recentemente eliminato dall'Europa League dal Manchester United per 4-1. Tuttavia, il club allenato da Imanol Alguacil ha grandi speranze e sa che storicamente la Real Sociedad ha già battuto due volte il Real Madrid in Coppa di Spagna, una nel 1988, ma la più recente nel 2020, dove li ha battuti 3-4 al Bernabéu. Semifinali di Coppa di Spagna (ritorno) e date della finale:

Real Madrid-Real Sociedad: 1 aprile alle 21:30 CEST, 20:30 GMT+1



Atlético de Madrid-Barcellona: 2 aprile alle 21:30 CEST, 20:30 GMT+1



Finale: 26 aprile

César Órtiz González / Maciej Rogowski - Shutterstock