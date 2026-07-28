Resident Evil 2 diventa il gioco più venduto della serie

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Capcom ha annunciato questa mattina che Resident Evil Requiem continua il suo successo e sta vendendo molto bene, avendo superato gli otto milioni di copie vendute fino ad oggi. Impressionante, ma ha ancora molta strada da fare rispetto ai veri giganti della serie.

Per 17 lunghi anni, si è noto che il piuttosto disomogeneo Resident Evil 5 fosse il gioco più venduto della serie, con 19 milioni di copie vendute. Ma l'ultimo rapporto trimestrale di Capcom rivela ora un cambiamento storico. Per la prima volta in 17 anni, Resident Evil 5 non è più il gioco più venduto, poiché l'onore spetta invece al remake di Resident Evil 2.

Sebbene Capcom non abbia commentato i dati, un noto insider Capcom ha analizzato i risultati e scrive su Resetera:

"RE:2 si attesta attualmente a 19,75 milioni. L'RE5 dello scorso trimestre si è attestato a 19,01 milioni. Non si è piazzato nella classifica dei venditori più venduti, ma presumibilmente è un po' indietro rispetto a RE6 nelle vendite dello scorso trimestre. Ma anche essendo gentili e presumendo che abbia venduto quanto RE6 e non meno di lui (710.000 unità), non sarebbe sufficiente a superare RE:2 ora (RE:2 a 19,75 milioni, RE5 al massimo 19,72 milioni).

"Quindi ufficialmente RE:2 è il gioco di Resident Evil più venduto di tutti i tempi ora, battendo il campione lungo RE5 prima di lui."

Resident Evil 2 è stato rilasciato nel 2019 e così, in soli sette anni, è riuscito a far cadere Resident Evil 5, uscito nel 2009, dalla vetta.

Come nota a margine, un altro dettaglio entusiasmante merita di essere menzionato: la serie Resident Evil nel suo insieme ha ora superato un altro gigante giapponese e significativamente più antico... Final Fantasy. La serie di giochi di ruolo di Square Enix ha attualmente venduto 212 milioni di copie, mentre Resident Evil può vantarne ora 213 milioni. Questo la rende la serie di giochi giapponese più venduta non di Nintendo (Mario e Pokémon non spariranno tanto presto).