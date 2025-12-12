Resident Evil Requiem conferma Leon S. Kennedy come secondo protagonista e divide il gameplay tra action e survival horror

HQ

Abbiamo pensato di incontrarlo di nuovo stasera, e così è stato. Geoff Keighley ha dimostrato a chi ha visto l'errore di Sony sul PlayStation Store e ha confermato con un nuovo trailer che Leon S. Kennedy tornerà come protagonista in Resident Evil Requiem.

Capcom ha presentato un trailer piuttosto dettagliato durante i Game Awards in cui abbiamo potuto vedere i due stili di gioco che avremo al lancio il 27 febbraio 2026. Da un lato, Grace Ashcroft vivrà un gameplay survival horror, mentre il detective Leon S. Kennedy cercherà di risolvere la sua scomparsa con la pistola in mano in un corrispondente frenetico d'azione.

Senza altre sorprese in vista, possiamo solo aspettarci l'uscita di Resident Evil Requiem tra un paio di mesi su PC, Xbox Series, PS5 e Nintendo Switch 2.