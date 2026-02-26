Resident Evil Requiem guida: Tutte le combinazioni sicure

HQ

Come spesso accade nei giochi Resident Evil, ci imbattiamo sempre in codici nascosti, combinazioni o semplicemente enigmi che non sappiamo risolvere. Dato che molti giocatori non vogliono spremersi la testa cercando appunti qua e là o provando ogni combinazione possibile finché non aprono le casseforti (l'ho fatto anch'io quando ero davvero annoiato), vi abbiamo portato tutte le combinazioni di casseforti del gioco in un unico posto.

Ovviamente, conoscere la posizione e la combinazione delle casseforti è uno spoiler, quindi se non vuoi rovinarti l'esperienza con il gioco, è meglio smettere di leggere. Abbiamo separato le combinazioni in base alla loro posizione all'interno del gioco e iniziamo con la clinica.

Combinazioni di Rhodes Hill



Codice della cassaforte della Sala di Riconoscimento: 30 a destra, 10 a sinistra, 50 a destra



Codice della cassaforte per bar e sala pausa: 10 a sinistra, 80 a destra, 30 a sinistra



Codice cassaforte del seminterrato: 60 a destra, 40 a sinistra, 80 a destra



Combinazioni di casseforti ARK



Codice della cassaforte della stanza di sterilizzazione: 10 a destra, 90 a sinistra, 20 a destra



Codice della cassaforte della stanza monitor: 50 a sinistra, 60 a destra, 80 a sinistra



