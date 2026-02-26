Resident Evil Requiem guida: Tutte le combinazioni sicure
Nessuna combinazione può resistere a noi!
Come spesso accade nei giochi Resident Evil, ci imbattiamo sempre in codici nascosti, combinazioni o semplicemente enigmi che non sappiamo risolvere. Dato che molti giocatori non vogliono spremersi la testa cercando appunti qua e là o provando ogni combinazione possibile finché non aprono le casseforti (l'ho fatto anch'io quando ero davvero annoiato), vi abbiamo portato tutte le combinazioni di casseforti del gioco in un unico posto.
Ovviamente, conoscere la posizione e la combinazione delle casseforti è uno spoiler, quindi se non vuoi rovinarti l'esperienza con il gioco, è meglio smettere di leggere. Abbiamo separato le combinazioni in base alla loro posizione all'interno del gioco e iniziamo con la clinica.
Combinazioni di Rhodes Hill
- Codice della cassaforte della Sala di Riconoscimento: 30 a destra, 10 a sinistra, 50 a destra
- Codice della cassaforte per bar e sala pausa: 10 a sinistra, 80 a destra, 30 a sinistra
- Codice cassaforte del seminterrato: 60 a destra, 40 a sinistra, 80 a destra
Combinazioni di casseforti ARK
- Codice della cassaforte della stanza di sterilizzazione: 10 a destra, 90 a sinistra, 20 a destra
- Codice della cassaforte della stanza monitor: 50 a sinistra, 60 a destra, 80 a sinistra
