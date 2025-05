Returnal riceve una nuova patch con i miglioramenti di PlayStation 5 Pro

HQ

Pubblicato da Sony Interactive Entertainment e sviluppato da Housemarque, lo sparatutto roguelike in terza persona Returnal ha appena ricevuto una patch per gli utenti di PlayStation 5 Pro per celebrare il quarto anniversario della sua uscita.

Questa patch migliorerà le prestazioni della versione Pro dell'ultima console di Sony, aggiungendo più pixel per aumentarne la risoluzione. Due anni fa hanno rilasciato un porting per PC sviluppato da Climax Studios.

Se non l'hai giocato in passato e hai una PS5 Pro, ora è un buon momento per godertelo al meglio.