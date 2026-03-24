Riot Games conferma le location e le sedi per MSI e i Mondiali 2026

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Ora che First Stand 2026 è ormai finito e il trofeo è stato riportato in Cina, potreste chiedervi cosa aspettarvi dagli altri due tornei internazionali del calendario League of Legends. Riot Games ha ora condiviso una grande quantità di informazioni su questi eventi in un nuovo post dedicato al blog.

Guardando al Mid-Season Invitational (MSI), ora sappiamo che l'evento si terrà per la prima volta a Daejeon, Corea del Sud, con l'evento previsto dal 28 giugno al 12 luglio e che si terrà al Daejeon Convention Center II in città. Per quanto riguarda la suddivisione delle date dell'evento, ci viene detto che i piani sono i seguenti:



Fase Play-In: 28 giugno-1 luglio



Fase Bracket: 3-6 luglio e 8-12 luglio



Finale superiore: 9 luglio



Finale inferiore: 11 luglio



Finale: 12 luglio



Passiamo ai Mondiali, come sappiamo, si terrà negli Stati Uniti, con un piano multi-statale e cittadino. I Play-Ins si terranno ora a Los Angeles presso la Riot Games Arena della città, prima che l'azione si sposti alla Credit Union of Texas Center di Allen, Texas, per il palco svizzero, i quarti di finale e le semifinali. La finale si sposterà poi dall'altra parte del paese e si sposterà a New York City e nel quartiere di Brooklyn per giocare al Barclays Center. Guardando le date, sono state fissate le seguenti cose:



Fase Play-In Fase: 15-18 ottobre (Riot Games Arena, Los Angeles)



Swiss Stage: 23-26 ottobre e 28-31 ottobre (Credit Union of Texas Event Center, Allen, Texas)



Fase a eliminazione diretta: 3-8 novembre (Credit Union of Texas Event Center, Allen, Texas)



Quarti di finale: 3-6 novembre



Semifinali: 7-8 novembre



Finale: 14 novembre (Barclays Center, Brooklyn, New York)



Non vedi l'ora di arrivare a MSI e ai Mondiali 2026?