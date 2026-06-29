Rockstar sta forse creando un pericoloso precedente con la situazione del pre-ordine Grand Theft Auto VI ?

HQ

Proibindo qualche tipo di disastro, sembra davvero che siamo sulla buona strada per avere Grand Theft Auto VI nelle nostre mani questo novembre. Anche senza aver ancora visto un vero gameplay, la gente ha già avuto la possibilità di preordinare Grand Theft Auto VI , sia tramite la più costosa Ultimate Edition sia la Standard Edition priva di contenuti. Come previsto, questo gioco sarà costoso. 80$ è la somma minima che una copia di Grand Theft Auto VI costerà al lancio. Inoltre, qualunque versione del gioco acquisti, tutto - e intendiamo tutto - arriverà a te in modo digitale.

Da un lato, non sorprende che nel mercato attuale veda Rockstar abbandonare completamente l'idea dei collezionabili fisici in un'edizione più grande e costosa della sua ultima GTA. La Collector's Edition di Grand Theft Auto V è stata lanciata con una mappa, un cappello, una borsa, uno steelbook e una serie di altri gadget, ma ormai è successo quasi quindici anni fa. I rivenditori non erano nemmeno lontanamente un problema come oggi, e se Grand Theft Auto VI avesse, per esempio, regalato una statua di Lucia e Jason in una Collector's Edition da 300 dollari, puoi essere certo che la gente si sarebbe sicuramente lamentata del prezzo, e sarebbe stata esaurita entro pochi minuti dall'inizio dei preordini, apparire su eBay pochi istanti dopo a un costo doppio.

È improbabile che Rockstar abbia inserito tutto ciò che viene fornito nell'Ultimate Edition, così come il bonus di preordine, nelle copie digitali di Grand Theft Auto VI per evitare un disastro da scalper. È una cattiva pubblicità, certo, ma lo sviluppatore si è trovato in difficoltà a causa della mancanza di versioni fisiche e del blocco dei contenuti single-player a seconda dell'edizione acquistata. Quest'ultimo elemento non è una novità per Rockstar. Red Dead Redemption 2 aveva un intero segmento di rapina bloccato dietro un paywall, ma sono passati otto anni dal lancio di quel gioco. La gente ha dimenticato, e così la controversia riemerge.

Annuncio pubblicitario:

Cioè, non sono convinto che critiche al prezzo degli 80 dollari, ai contenuti a pagamento, né alla mancanza di un disco nelle scatole di lancio possano rallentare il ritmo di Rockstar. Grand Theft Auto VI batterà quasi sicuramente record quando uscirà. Finché riuscirà a soddisfare l'hype, probabilmente resterà anche il Gioco dell'Anno per molte testate e premiazioni. Il successo mostruoso di Grand Theft Auto VI è praticamente garantito, ma sebbene questo momento che ha definito l'industria non sembri che molto possa rovinarlo, ciò che verrà dopo potrebbe essere un'altra storia.

I contenuti a paywall sono disgustosi. La mancanza di un disco fisico è sospetta, anche se una vera edizione fisica potrebbe essere rilasciata prima della fine dell'anno. Il prezzo da 80 dollari non è esattamente nuovo, ma è qualcosa a cui ci stiamo ancora abituando a malincuore. Se il 2025 ha dimostrato che i migliori giochi dell'anno non devono essere i titoli più costosi né dal punto di vista dei consumatori né degli sviluppatori, il 2026 ha il potenziale di schiacciare tutto questo, poiché gli editori sicuramente guarderanno al successo di Grand Theft Auto VI e penseranno di poter seguire le stesse tendenze. Come chiunque conosca bene il settore ti dirà, però, Rockstar è una bestia davvero unica. Nessun altro fa quello che fanno loro. Nessun altro ha la stessa fiducia che le persone hanno in loro per realizzare Grand Theft Auto VI, e nemmeno Rockstar vivrà un momento simile. Come ho già detto molte volte nel podcast, ne abbiamo uno di questi.

L'industria dei videogiochi ascolta spesso questo tipo di logica? No, non proprio. È per questo che anno dopo anno abbiamo avuto fallimenti live-service, perché i Soulslike hanno definito i giochi di ruolo fantasy in terza persona per quasi un decennio, e perché siamo certi che alcuni publisher penseranno che il loro gioco possa fare un Grand Theft Auto VI. Il problema è che GTA stabilirà che puoi permetterti di pagare un prezzo minimo di 80 dollari e uno consigliato da 100 dollari. Dimostrerà che alla gente non importa di possedere il disco nella scatola, perché se l'hype è abbastanza forte, metteranno da parte molti principi d'acquisto per portare finalmente alla fine un'attesa incredibilmente lunga. Questo è un precedente potenzialmente pericoloso da stabilire, perché significa che anche dopo un anno in cui un gioco da 50 sterline sviluppato da 33 persone ha stupito l'industria, potremmo tornare subito a sentirci dire che 80 dollari sono la nuova normalità, con noi realisticamente dover spendere molti più soldi per un gioco per avere i contenuti completi disponibili. È anche probabile che vedremo sempre più edizioni fisiche essere evitate, il che a lungo termine porterà solo a rimuovere i titoli offline, ricordandoci che il nostro acquisto non ci dà la proprietà, ma una licenza per giocare per un periodo che può essere limitato o illimitato quanto piace a un editore o proprietario di piattaforma.

Annuncio pubblicitario:

Questi scenari disastrosi non sono molto comuni, a onor del vero, e anche in grandi flop come il caso di Concord, abbiamo visto persone ricevere rimborsi da Sony per l'acquisto del gioco live-service con il più rapido ucciso di sempre. Vale anche la pena menzionare che non è colpa di Rockstar, né di Take-Two. Grand Theft Auto VI sarà un gioco enorme e monumentale (a patto che non si verifichino disastri), e più che sufficienti persone hanno detto che sarebbero disposte a pagare un extra, sapendo che tipo di esperienza avranno. Il valore è chiaro, anche se non è gratificante spendere £90 per un gioco, indipendentemente dall'edizione. Quello che mi preoccupa, però, è che presto avremo un altro carro su cui salire a bordo. Un nuovo drago da inseguire, mentre anche i grandi nomi cercano di copiare il modello di pre-ordine e uscita di Rockstar, senza rendersi conto che il valore che offrono rispetto a Grand Theft Auto VI non è affatto lo stesso.

Mi preoccupa perché è quello che porta al flop dei giochi. Poi, quando arrivano i flop, arrivano i licenziamenti. I licenziamenti avvengono anche quando un gioco ha successo, lo so, ma le aziende che cercano di copiare il modello di Rockstar senza creare giochi buoni come il catalogo di Rockstar non aggiungeranno stabilità all'industria turbolenta che stiamo osservando. Quando ho sentito per la prima volta di persone che affermavano che il successo di Grand Theft Auto VI sarebbe stato negativo per il settore, mi sono chiesto cosa potessero significare. Ora, vedo che, sebbene il gioco in sé sia probabilmente fenomenale, le pratiche nel suo processo di pre-ordine possono creare un pericoloso precedente per il futuro delle uscite AAA. Se Grand Theft Auto VI fosse uscito cinque o addirittura otto anni dopo il lancio del suo predecessore, probabilmente non daremmo così tanto peso a questo gruppo di preordini. Tuttavia, questo probabilmente sarà il lancio di gioco più importante che abbiamo visto. Ne abbiamo semplicemente uno, quindi è più importante che mai che l'industria veda questo come un evento anomalo, piuttosto che come una scusa per aumentare prezzi, budget e bloccare più contenuti single-player dietro un paywall.