Rumour: Half-Life 3 sarà la fine della serie

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a sempre più speculazioni su Half-Life 3, che sembra essere in lavorazione presso Valve. Il sequel che è stato memeizzato più di Silksong e un remake di Bloodborne messi insieme,Half-Life 3 potrebbe finalmente essere confermato ad un certo punto relativamente presto.

Questa rivelazione potrebbe avere un sapore agrodolce, tuttavia, poiché secondo l'insider di Valve Gabe Follower (tramite TheGamer), questo gioco segnerà la fine dell'avventura di Gordon. Non ci sarà un finale cliffhanger, ma uno finale, destinato a fungere da addio alla serie.

Gabe Follower ritiene che molti degli sviluppatori vedano il gioco più come un regalo d'addio alla community che un grande ritorno ad Half-Life. Ci sono anche avvertimenti di potenziali spoiler in giro se dovessero uscire altre fughe di notizie sulla storia del gioco.

Come sempre con qualsiasi cosa relativa a Half-Life 3, vale la pena ricordare che il gioco non è stato ancora annunciato ufficialmente. Anche se venisse rivelato, alcune informazioni provenienti da leaker potrebbero rivelarsi sbagliate, ma considerando quanto abbiamo sentito parlare del gioco di recente, diventa più difficile liquidare tutte queste informazioni come congetture e speculazioni.