Russificazione: la Russia continua a rapire bambini ucraini e a trasformarli in russi Secondo un nuovo rapporto dell'Institute for the Study of War (ISW).

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Un nuovo rapporto dell'ISW sostiene che la Russia ha istituzionalizzato un programma per rapire i bambini ucraini dai territori occupati, con l'obiettivo di cancellare la loro identità nazionale e integrarli nella società russa. La ricerca sostiene che Mosca aveva pianificato il trasferimento di massa e l'assimilazione forzata dei minori ucraini anche prima della sua invasione su vasta scala nel 2022, prendendo di mira gli orfani e i minori vulnerabili delle regioni occupate. I funzionari ucraini stimano che siano stati presi almeno 20.000 bambini, anche se il numero reale dovrebbe essere molto più alto. Molti di questi minori finiscono nei campi di rieducazione in tutta la Russia, sottoposti a indottrinamento ideologico e spogliati della loro identità ucraina attraverso l'adozione forzata. Nel frattempo, la Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto per il presidente russo Vladimir Putin e il commissario per i diritti dei bambini di Putin, anche se Mosca nega qualsiasi illecito. Leggi il rapporto completo dell'Institute for the Study of War (ISW) qui. Bambino ucraino // Shutterstock