Sam Elliott del 1883 si unisce Landman per la sua seconda stagione

Landman sembra aver catturato l'attenzione di molti fan in tutto il mondo. La serie drammatica è arrivata su Paramount+ alla fine dello scorso anno ed è diventata rapidamente uno dei suoi più grandi spettacoli fino ad oggi, motivo per cui non è certo una sorpresa che lo streamer abbia premuto il grilletto in una seconda uscita il prima possibile.

Questa prossima serie di episodi è attualmente in corso e le riprese in Texas, e oltre a vedere Billy Bob Thornton e Demi Moore tornare nei panni dei rispettivi personaggi, il cast è stato rafforzato con un'altra star.

Il veterano di 1883 e una delle più grandi voci che abbiano mai lavorato a Hollywood, Sam Elliott, si è unito al cast di Landman per la sua seconda stagione. Paramount lo ha confermato in un comunicato stampa in cui nota che il personaggio di Elliott sarà un personaggio regolare della serie, ma senza confermare ulteriori informazioni su ciò che possiamo aspettarci da questo nuovo individuo.

Per quanto riguarda la data in cui Landman tornerà, con le riprese in corso, un'ipotesi ragionevole sarebbe molto tardi nel 2025 o nella prima metà del 2026.