Scaloni risponde alle parole di sfida di Raphinha prima di Argentina-Brasile

Un nuovo Clásico sudamericano ha luogo stasera. Nell'ambito della 14ª giornata su 18 delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 in CONMEBOL, l'Argentina affronterà il Brasile martedì 25 marzo (alle 00:00 di mercoledì 26 marzo ora del Regno Unito, 1:00 CET). Argentina-Brasile è sempre emozionante, e in particolare per il Brasile, in quanto una sconfitta potrebbe significare perdere terreno nel processo di qualificazione (sono terzi con 21 punti, devono finire tra i primi sei, ma non hanno molti punti da perdere (il sesto, la Colombia, ha 19 punti).

Raphinha, stella del Brasile che ha segnato un gol nella partita contro la Colombia la scorsa settimana, e sta vivendo una stagione straordinaria con il Barcellona quest'anno, ha riscaldato la tensione prima della partita, e in un'intervista sul canale YouTube di Romario, Raphinha ha detto che "Li batteremo, senza dubbio. Li batteremo in campo e fuori dal campo se necessario".

Le sue parole hanno suscitato qualche polemica, a causa di come stava riscaldando la tensione prima della partita, anche se va notato che le sue parole sono avvenute in un'intervista più rilassata con una leggenda brasiliana, che ha indotto la risposta mentre gli chiedeva letteralmente se li avrebbero picchiati, aggiungendo anche "grazie a Dio, senza Messi".

Chiaramente, Lionel Scaloni, allenatore argentino, ha letto la sala, poiché quando gli è stato chiesto in conferenza stampa ufficiale prima della partita, ha minimizzato le parole di Raphinha, ricordando a tutti che "una partita Argentina-Brasile è una partita importante, ma è pur sempre una partita di calcio. Non dovrebbe andare oltre".

Scaloni ha ricordato un'immagine di Messi con Neymar dopo la finale del 2021 Copa América sui gradini del Maracanã, che mostrava "i migliori del mondo, e probabilmente i secondi migliori insieme allora, che erano amici". "Entrambi vogliamo vincere e saremo leoni dentro, ma amici fuori. Tutti abbiamo un amico brasiliano; Ne conosco molti; Non dovrebbe andare oltre".