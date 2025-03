Scarlet Witch non tornerà in Avengers: Doomsday o Secret Wars

HQ

Sembra che non avremo un ritorno o un cameo di Scarlet Witch nei prossimi film dei Vendicatori. Nonostante il suo personaggio sembri morire alla fine di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Elizabeth Olsen ha detto in passato che sarebbe stata pronta per un ritorno al ruolo.

Quel ritorno non è in questo momento. Parlando con The Hollywood Reporter, la Olsen ha negato il suo coinvolgimento inAvengers: Doomsday o in Secret Wars, dicendo che è tornata negli Stati Uniti per girare un pilot di uno show televisivo per FX, mentre le riprese Marvel si stanno svolgendo a Londra.

"Non me ne sono reso conto fino a circa sei anni fa, ma poiché la Marvel e la sua influenza occupano così tanto tempo fisico e spazio nel mondo, è davvero importante per me fare scelte al di fuori della Marvel che riflettano i miei gusti". Ha detto Olsen. "Il tuo gusto crea l'artista che sei, e non era qualcosa a cui pensavo quando ho iniziato a lavorare. Quindi l'opportunità di tornare a film come [The Assessment] è un riflesso delle persone con cui voglio lavorare e del mio gusto personale".

Considerando quanto i fan siano affezionati alla performance della Olsen nei panni di Scarlet Witch, aspetteranno di vederla tornare, ma colpisce un cameo dall'elenco incredibilmente lungo di potenziali apparizioni che potrebbero o meno aver luogo nei prossimi film dei Vendicatori.