Scuola di New York sospende il piano dell'insegnante di robot AI per il business dei robot sessuali del produttore

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Un distretto scolastico di New York ha sospeso i piani di acquisto e utilizzo di un insegnante robot alimentato dall'IA dopo la reazione negativa dei genitori. Il Distretto Scolastico Centrale della Città di Salamanca aveva pianificato di introdurre "Sally", un robot umanoide da 60.000 dollari proveniente da Realbotix, come assistente in classe. Tuttavia, i genitori hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo ai dati degli studenti e al produttore dietro il robot.

Alcuni genitori temevano che i loro figli interagissero con una macchina che potesse anche conservare dati personali, mentre altri si opponevano quando scoprevano che Realbotix aveva precedentemente creato "bambole dell'intimità" o addirittura "robot sessuali".

Tuttavia, il distretto afferma che il progetto è "in sospeso" e quindi non necessariamente cancellato. Nel frattempo, i funzionari affermano di lavorare su accordi più solidi sulla privacy dei dati degli studenti e di consultare la comunità, mentre il sovrintendente ha sottolineato che un robot non dovrebbe mai sostituire un insegnante umano.

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Via Dexerto.