Se avevate bisogno di una scusa morale per devastare orde di demoni, ecco il nuovo trailer di Doom: The Dark Ages

HQ

Ammettiamolo, la storia non è il principale punto di forza per i giocatori che si precipitano nell'inferno medievale armato di pistole ilDoom: The Dark Ages 15 maggio, ma ciò non toglie il fatto che l'attuale generazione di id Software ha voluto aggiungere un po' di grinta in più al suo universo ultra-violento pieno di demoni da fare a pezzi in modi davvero fantasiosi.

Sembra che l'Inferno stia per prendere il controllo di un'arma in grado di sbilanciare la bilancia e mettere in pericolo l'umanità, così i signori umani prendono la decisione (apparentemente) difficile di liberare il Doom Slayer, per portare un po' della loro medicina in questa terra desolata.

Ancora una volta, non che la premessa conti molto, ma è sempre bello vedere e sentire Doom: The Dark Ages, e ancora di più con un trailer 4K che lo studio ha appena rilasciato, che puoi guardare qui sotto. Non vedi l'ora di giocare a Doom: The Dark Ages ? Non dimenticare di dare un'occhiata alle nostre impressioni approfondite sul gioco.