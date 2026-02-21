Se davvero stai finendo lo spazio hardware, i modder si sono ridotti Grand Theft Auto V a soli 2,5GB

HQ

Con le dimensioni dei file di gioco che occupano sempre più spazio oggi, il tuo hard disk o SSD può riempirsi molto rapidamente. Ci sono giochi più piccoli, ma molte grandi uscite ora si avvicinano ai 100GB+, e Grand Theft Auto V è una di queste.

Tuttavia, grazie al lavoro dei modder come individuato da SynthPotato, ora è possibile "giocare" al gioco dopo aver utilizzato solo 2,5GB di spazio. Diciamo di giocare con cautela, perché in realtà il gioco è più una demo low-poly che il titolo completamente funzionante a cui sei abituato.

Le missioni sono state rimaste, insieme a file audio, mappe, immagini e altro ancora. Tuttavia, come puoi vedere nel video di Twitter/X qui sotto, funziona ancora. Michael esce da casa, sale sulla sua auto low-poly e guida per le strade di Los Santos. È un'opera impressionante, ma purtroppo non è ancora disponibile per il download pubblico a larga disposizione.