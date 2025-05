Sea of Stars: Throes of the Watchmaker esce il 20 maggio

HQ

Dopo aver anticipato per un po' di tempo una nuova avventura, Sabotage Studio ha finalmente svelato la data di uscita del prossimo DLC Sea of Stars, Throes of the Watchmaker.

Throes of the Watchmaker uscirà il 20 maggio, offrendo ai giocatori una nuova avventura bonus post-gioco in cui potranno esplorare ulteriormente uno dei personaggi secondari più interessanti del gioco principale. Esplorerai il mondo in miniatura dell'orologiaio di Horloge, dove la tua forza dal gioco principale si rivela piuttosto inutile.

Dovrai adattarti per sopravvivere in Horloge, mentre Zale scambia la sua spada per diventare un giocoliere e Valere scambia il suo bastone con le acrobazie. Il budget cinematografico per Throes of the Watchmaker è quello del gioco principale, e c'è anche una nuova colonna sonora interamente realizzata per il DLC, quindi aspettatevi un serio livello di qualità su questo contenuto gratuito.

Dai un'occhiata al gameplay e alla storia di Throes of the Watchmaker qui sotto:

Sea of Stars è ora disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.