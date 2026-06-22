Sea of Thieves sarebbe in fase di adattamento in un film live-action

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Nella costante lotta per un vantaggio reciproco, i giganti del gaming di Microsoft, Sony e Nintendo esplorano costantemente nuovi modi per eccellere ed evolversi oltre la portata reciproca. Anche se abbiamo visto spesso oscillare il pendolo in modo diverso, un ambito in cui Microsoft in particolare sta affrontando una seria concorrenza è quello degli adattamenti cinematografici, poiché mentre A Minecraft Movie si è dimostrato un successo, Nintendo ha già conquistato il botteghino due volte con i film di Super Mario Bros. e Sony ha offerto Until Dawn, Uncharted e Gran Turismo.

Sembra che uno dei prossimi grandi successi al botteghino basato su un videogioco Microsoft non arriverà da una serie consolidata e di lunga durata come Halo o The Elder Scrolls, ma piuttosto da un recente enorme successo. Secondo Entertainment Weekly, un film live-action Sea of Thieves è in sviluppo attivo, con il film prodotto da Destin Daniel Cretton di Spider-Man: Brand New Day.

Parlando di questo piano, il chief content officer di Xbox Matt Booty ha dichiarato: "Il protagonista di un gioco Sea of Thieves è in realtà il giocatore e la community. Quindi, se ti siedi a riflettere su Sea of Thieves, non è: Chi sono i personaggi principali? Qual è la trama? È un gioco super sociale, ma c'è un tono in Sea of Thieves. Si basa su una comunità molto collaborativa, quindi puoi iniziare a intuire come sarà."

Tutto questo si aggiunge a una serie di altri adattamenti cinematografici in programma, tra cui Elden Ring e Death Stranding (entrambi da A24), e anche l'ambizioso adattamento di Call of Duty di Paramount.