Secondo quanto riferito, l'attrice premio Oscar Mikey Madison ha rifiutato il ruolo principale in Star Wars

Secondo quanto riferito, la star di Anora, Mikey Madison, ha rifiutato un ruolo in un prossimo progetto di Star Wars. Si ritiene che le sia stata offerta una parte importante nel film standalone di Star Wars di Shawn Levy, che attualmente è interpretato da Ryan Gosling.

Madison ha recentemente vinto il suo primo Oscar per il suo ruolo in Anora, in cui interpreta una ballerina esotica che inizia una relazione con il figlio di un oligarca russo. Nel rapporto di Variety, non è chiaro il motivo per cui Madison potrebbe aver rifiutato il ruolo nel film.

Il film di Star Wars di Shawn Levy è attualmente in fase di scrittura e sarà un film separato e autonomo dalla trilogia sequel. Interpretato da Ryan Gosling, i dettagli della trama sono rimasti incredibilmente misteriosi, ma l'uscita è prevista qualche tempo dopo The Mandalorian & Grogu, che arriverà sui nostri schermi il prossimo anno.