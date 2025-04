Secondo quanto riferito, Supermassive Games ha scartato il progetto segreto di Blade Runner

HQ

Secondo un nuovo rapporto, Supermassive Games, lo studio dietro Until Dawn e The Dark Picture Anthology, tra gli altri, ha interrotto lo sviluppo di un gioco Blade Runner precedentemente non annunciato. All'epoca si diceva che il progetto fosse in una fase molto precoce di sviluppo e che la ragione fosse una combinazione di differenze creative e di una ridefinizione delle priorità strategiche interne.

Il gioco puntava a un'uscita alla fine del 2027 per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC e anche la presunta decima generazione di Xbox e PlayStation. Blade Runner: Time To Live come il gioco è stato chiamato internamente, secondo Insider Gaming, sarebbe stata un'avventura d'azione incentrata sul personaggio in cui si assumeva il ruolo dell'unico Blade Runner rimasto. Il rapporto afferma:

"Una storia avvincente che fonde i temi filosofici di Blade Runner con un gameplay cinetico di azione e avventura."

Supermassive non ha finora commentato la fuga di notizie. È triste da morire se è vero e ora la speranza cade invece su Annapurna's Blade Runner 2033: Labyrinth, che si trova anche lui nella zona di pericolo dopo che l'intero team ha lasciato l'azienda lo scorso autunno.