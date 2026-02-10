Sei Invitational 2026: Restano otto squadre mentre i playoff continuano

HQ

Ieri abbiamo parlato del grande giorno delle eliminazioni che si teneva al Six Invitational 2026 a Parigi, Francia. In totale, otto squadre dovevano essere eliminate, e ora che la giornata è ormai finita e una nuova sta per iniziare, possiamo parlare di chi è già stato mandato a casa.

Le otto squadre eliminate si espandono M80, Daystar, Team Heretics, Ninjas in Pyjamas, G2 Esports, Dplus, Oxygen Esports e Shopify Rebellion. Tutto ciò significa che solo otto squadre restano in corsa per il trofeo, con altre due eliminate da oggi.

Nel corso del 10 febbraio si disputeranno quattro partite, con Team Secret e Weibo Gaming che si affronteranno per evitare l'eliminazione e accedere ai quarti di finale del tabellone inferiore. Fluxo W7M e Spacestation faranno lo stesso, con i vincitori di queste due partite che affronteranno i perdenti delle semifinali del tabellone superiore.

Questi due giochi vedono Wildcard e FaZe Clan sfidarsi e Furia contro Team Falcons. Il vincitore accede alla finale del tabellone superiore dove sarà in palio un posto nella finale, mentre il perdente passa alla finale del tabellone inferiore dove deve superare l'eliminazione per poi raggiungere la finale.

Va notato che dopo oggi il Six Invitational prende una breve pausa, poiché le ultime sei partite si giocheranno tra il 13 e il 15 febbraio, il che significa che mercoledì e giovedì di questa settimana non ci saranno alcuna partita.

Considerando chi rimane, chi pensi vincerà il Six Invitational 2026?