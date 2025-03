Sembra che altri Saw potrebbero essere in arrivo

HQ

Di recente, sembrava che Lionsgate avesse deciso di mettere in pausa il futuro del franchise Saw scartando qualsiasi piano per Saw XI. Ciò ha portato molti a chiedersi quale fosse il prossimo passo per la serie horror e, se un recente cambiamento di LinkedIn è qualcosa su cui basarsi, qualcosa di significativo potrebbe essere all'orizzonte immediato.

Lo abbiamo visto perché il temibile Billy the Puppet si è rivolto a LinkedIn per aggiornare il suo stato lavorativo. È considerato un "#employed" sulla piattaforma, estendendo il suo mandato presso la società di produzione come cosiddetto "life coach".

Questa non è affatto una conferma di un altro Saw progetto, ma sembra decisamente suggerire che qualcosa è in lavorazione, altrimenti si dovrebbe presumere che Lionsgate non si sarebbe impegnata ad aggiornare una piattaforma sociale in quanto tale.

Ti piacerebbe vedere Billy the Puppet in un altro progetto Saw ?