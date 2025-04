Sembra che Hugh Jackman stia tornando nei panni di Wolverine in Avengers: Doomsday

HQ

Otto anni fa, Hugh Jackman ha ritirato il suo Wolverine con Logan, solo per essere convinto da Ryan Reynolds a tornare in Deadpool & Wolverine. Quelli di voi che hanno visto quel film sanno che Deadpool scherza sul fatto che Hugh interpreterà il ruolo fino a 90 anni, e forse c'è del vero in questo. Ora circolano voci secondo cui Jackman sta ancora una volta indossando la causa per Avengers: Doomsday.

Questo arriva tramite l'account X MyTimeToShineHello e, sebbene non sia stato confermato ufficialmente dai Marvel Studios, non sarebbe poi così sorprendente considerando il successo commerciale di Deadpool & Wolverine. Molti si aspettavano che la notizia sarebbe stata annunciata più di una settimana fa, quando ben 27 attori sono stati confermati per il film. Ciò non è accaduto, ma presto sono attesi altri annunci del cast.

Ci sono anche voci secondo cui Deadpool apparirà nel film, quindi naturalmente i fan stanno aspettando con impazienza maggiori dettagli.

I fratelli Russo saranno i registi e il film dovrebbe essere presentato in anteprima il 1° maggio 2026.