Sembrava che No Man's Sky avesse già tutto nel suo universo... ma mancavano le battaglie Pokémon

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Mentre attendiamo notizie su Light No Fire, il prossimo ambizioso titolo di Hello Games, il team di Sean Murray continua a rovinare i giocatori del suo grande gioco, No Man's Sky. Anche se sono passati anni da quando il gioco ha completamente cambiato la sua fortuna ed è diventato quello che ha sempre voluto essere, ci sono ancora sistemi, meccaniche e contenuti da esplorare e aggiungere alla sua galassia (o galassie, capisci cosa intendo).

Proprio ieri è stato lanciato Xeno Arena, un nuovo aggiornamento gratuito che aggiunge un nuovo sistema di combattimento e interazione tra giocatori: ora possiamo catturare e addestrare creature aliene per combattere in battaglie a turni in piccole arene competitive. Se quel sistema ti suona familiare, è perché Nintendo e Game Freak lo usano da 30 anni con il franchise Pokémon.

Xeno Arena, secondo le note dell'aggiornamento, aggiunge oltre 100 abilità uniche per le tue creature. I giocatori potranno competere tra loro e ottenere obiettivi e titoli di gioco, oltre a un sistema di allevamento e sperimentazione genetica per creare la creatura perfetta per la competizione. E questo è solo l'inizio.

Se siete curiosi di vedere il combattimento tra creature in No Man's Sky, date un'occhiata al trailer di Xeno Arena qui sotto.