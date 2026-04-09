Sembrava che No Man's Sky avesse già tutto nel suo universo... ma mancavano le battaglie Pokémon
Esatto, Hello Games ha rilasciato un altro aggiornamento gratuito per questo titolo di lunga durata, e Xeno Arena ti permette di catturare creature e metterle l'una contro l'altra in battaglie 1 contro 1.
Mentre attendiamo notizie su Light No Fire, il prossimo ambizioso titolo di Hello Games, il team di Sean Murray continua a rovinare i giocatori del suo grande gioco, No Man's Sky. Anche se sono passati anni da quando il gioco ha completamente cambiato la sua fortuna ed è diventato quello che ha sempre voluto essere, ci sono ancora sistemi, meccaniche e contenuti da esplorare e aggiungere alla sua galassia (o galassie, capisci cosa intendo).
Proprio ieri è stato lanciato Xeno Arena, un nuovo aggiornamento gratuito che aggiunge un nuovo sistema di combattimento e interazione tra giocatori: ora possiamo catturare e addestrare creature aliene per combattere in battaglie a turni in piccole arene competitive. Se quel sistema ti suona familiare, è perché Nintendo e Game Freak lo usano da 30 anni con il franchise Pokémon.
Xeno Arena, secondo le note dell'aggiornamento, aggiunge oltre 100 abilità uniche per le tue creature. I giocatori potranno competere tra loro e ottenere obiettivi e titoli di gioco, oltre a un sistema di allevamento e sperimentazione genetica per creare la creatura perfetta per la competizione. E questo è solo l'inizio.
Se siete curiosi di vedere il combattimento tra creature in No Man's Sky, date un'occhiata al trailer di Xeno Arena qui sotto.