Semifinale spagnola confermata a Monaco: Alcaraz contro Davidovich Fokina

Il Monte-Carlo Masters avrà una semifinale tutta spagnola. Carlos Alcaraz ha appena messo a segno una grande rimonta contro Arthur Fils, 4-6, 7-5, 6-3, combattendo contro un ottimo Fils, acclamato dal pubblico locale, e correggendo i tanti errori commessi nel primo set nel terzo set: si è passati da 1-3 a 6-3.

Ultimamente sembra che Alcaraz abbia bisogno di molto tempo per ritrovare il suo miglior tennis durante la partita, e oggi era quasi troppo tardi, ma ha finito per prolungare la sua permanenza a Monaco e incontrare un connazionale sabato: il suo rivale sarà Alejandro Davidovich Fokina, 25enne spagnolo di genitori russi, che ha raggiunto appunto la sua prima finale a Montecarlo tre anni fa, perdendo contro Stéfanos Tsitsipás.

Davidovich Fokina non ha dato scelta all'australiano Alexei Popyrin, che ha vinto 6-3, 6-2, soddisfatto di essere migliorato "come persona", sentendosi più maturo e trovando più facile controllare le sue emozioni in campo. Gli altri finalisti saranno Alex de Miñaur e Lorenzo Musetti o Tsitsipás.