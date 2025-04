Semifinali di FA Cup e possibile vittoria del Liverpool in Premier League, tutto in un fine settimana

HQ

Gli appassionati di calcio in Inghilterra dovranno dividere la loro attenzione su due eventi importanti. Da un lato, la più che probabile incoronazione del Liverpool come campione della Premier League, che avverrebbe domenica, se riuscissero semplicemente a vincere o pareggiare, indipendentemente da ciò che fa l'Arsenal. E considerando che quest'anno hanno perso solo due partite di campionato, è altamente improbabile che ciò accada.



Liverpool-Tottenham (domenica 27 aprile, 16:30 CEST, 17:30 CEST)



Dall'altra le semifinali di FA Cup, che quest'anno arrivano molto interessanti, senza colossi (né Liverpool, né Arsenal, né Chelsea) se non il Manchester City, che ha una possibilità di riscatto dopo una stagione deludente, che ha detto addio a Premier e Champions League molto prima di quanto i "cittadini" siano stati abituati da Guardiola, Haaland, Rodri e compagnia.

Queste quattro squadre hanno giocato le loro partite all'inizio di questa settimana, con il Manchester City che dorme (solo temporaneamente) al terzo posto, per la prima volta tra le prime 3 da novembre, e si avvicina ai posti in Champions League per il prossimo anno.

Data e ora della semifinale di FA Cup