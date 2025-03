Semifinali di FA Cup: ultima possibilità di riscatto per Pep e il Manchester City

HQ

Le final four di FA Cup hanno alcuni contendenti insoliti quest'anno, dato che nessuno dei grandi club inglesi ha nemmeno raggiunto i quarti di finale: niente Liverpool, niente Chelsea, niente Arsenal, niente Manchester United, niente Tottenham. Solo il Manchester City tra i soliti contendenti al titolo, unica possibilità di riscatto dopo una stagione disastrosa per il recente dominatore della Premier League.

Lo scorso fine settimana si sono svolti i quarti di finale, con il City che ha rimontato contro il Bournemouth per 2-1 e ha raggiunto le semifinali di FA Cup per la settima volta consecutiva. "Pep ha sempre preso sul serio le competizioni nazionali ed è un grande record quello che ha", ha detto l'ex capitano del Manchester United Roy Keane su ITV (tramite BBC Sport). Quest'anno, il City è stato rapidamente eliminato dalla Champions League e ha perso tutte le possibilità di lottare per la Premier League, ma la FA Cup -la competizione calcistica più antica del mondo-, quella che Pep ha vinto "solo" due volte -persa l'anno scorso contro il Manchester United-, è l'ultima possibilità che ha di vincere un titolo quest'anno. L'unica stagione di Pep come allenatore senza un trofeo è stata il 2016-17, la sua prima a Manchester.

Per farlo, dovrebbero eliminare il Nottingham Forest nella semifinale di andata e ritorno del 26 aprile. La squadra, allenata da Nuno Espírito Santo, ha sconfitto il City in Premier League lo scorso marzo per 1-0, ma il City ha battuto all'inizio di dicembre, per 3-0. Nella finale di maggio, sarà il Crystal Palace o l'Aston Villa di Unai Emery, che ha una sfida imminente contro il PSG in Champions League la prossima settimana.

Semifinali e finale di FA Cup:



Nottingham Forest vs. Manchester City (26 aprile)



Crystal Palace vs. Aston Villa (26 aprile)



Finale: 17 maggio