Sentinels entra nel circuito Game Changers Valorant con un team creato in collaborazione con Blue Otter

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LaValorant stagione 2026 dei Game Changers sta prendendo il ritmo, il che significa che tutti gli occhi saranno di nuovo puntati sul circuito competitivo femminile. A tal fine, alcune squadre hanno deciso di fare il salto nell'esport, con Evil Geniuses che ha recentemente firmato una squadra Game Changers destinata a competere in Sud America. I Sentinelle non stanno nemmeno sprecando l'opportunità di esplorare la scena competitiva.

Come parte di una collaborazione con l'organizzazione nota come Blue Otter, Sentinels ha creato un'organizzazione Game Changers, che si conosce con il nome di SEN Otters. La squadra è composta da cinque giocatori principali, due riserve, un allenatore, un allenatore capo e anche un assistente. Per quanto riguarda chi sono ciascuno di questi individui, puoi vedere qui sotto l'intero team di SEN Otters.



"Avery"



"Battison"



"CYN"



"FORSIIII"



"Oasi"



"Invertire" come sostituto



"Principessa" come sostituto



"JacSakura" nel ruolo del manager



"Lolooomir" nel ruolo dell'allenatore capo



"Scorezy" come assistente allenatore



Le SEN Otters gareggeranno nella divisione Nordamericana, che inizierà la sua prima fase più tardi oggi, con questa durata fino al 5 giugno.