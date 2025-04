Si dice che i Pokémon Gen 10 saranno un'esclusiva per Nintendo Switch 2

HQ

Con una nuova console Nintendo in arrivo quest'estate, molti speravano che il Pokémon Presents all'inizio di quest'anno, o anche uno dei tanti Nintendo Direct spettacoli che sono seguiti, avrebbe rivelato alcune informazioni su ciò che il futuro del franchise Pokémon riservava oltre al Pokémon Legends: Z-A. Ma non è mai stato così, il che significa che siamo all'oscuro di Pokémon Gen 10 e di qualsiasi remake aggiuntivo o altre idee che The Pokémon Company, Game Freak e altri hanno in mente.

Tuttavia, i ragazzi di CentroLeaks, che sono ampiamente noti per riportare informazioni e voci sui Pokémon, hanno rilasciato un paio di affermazioni piuttosto importanti basate sulla prossima generazione del franchise di mostri tascabili.

La prima grande rivelazione è che Gen 10 sarà esclusivo di Nintendo Switch 2. Non arriverà affatto sull'attuale console ibrida, il che significa che si spera migliorerà molti degli inconvenienti tecnici e prestazionali che hanno colpito Pokémon Scarlet/Violet per uno.

Altrimenti, si dice che Gen 10 sarà ambientato in una nuova area che si basa sull'arcipelago greco delle Cicladi, il che significa che dovremmo essere pronti per un mondo che ha un sacco di acque aperte, molto sole e sabbia e anche una vasta gamma geografica da superare.

Si dice che il gioco verrà lanciato anche il prossimo anno, quindi forse dovremmo aspettarci di saperne di più durante il 2026 Pokémon Presents, o forse anche in uno spettacolo precedente.

Non vedi l'ora di Pokémon Gen 10 ?