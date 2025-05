Si dice che J.K. Simmons tornerà per Spider-Man: Brand New Day

HQ

Quando l'identità di Spider-Man è stata rivelata al Marvel Cinematic Universe alla fine di Spider-Man: Far From Home, sembrava che l'era del caporedattore del Daily Bugle sbatteva appassionatamente il pugno sulla scrivania alla richiesta di immagini di Spider-Man fosse finita. Tuttavia, Spider-Man: No Way Home ha retroconnesso ciò riportando il lanciatore di ragnatele al punto di partenza, il che significa che possiamo ancora una volta sperare in un sacco di J. Jonah Jameson in futuro.

Ma sarà così e, soprattutto, J.K. Simmons tornerà nei panni del famoso personaggio? Secondo il noto e spesso affidabile Daniel Richtman (grazie, Movieweb), sarà assolutamente così.

Si dice che Simmons riprenderà i suoi doveri come uno dei giornalisti più famosi del mondoMarvel, qualcosa che ora possiamo sperare si trasformi in qualcosa di più significativo dei suoi brevi cameo e apparizioni nei precedenti film del MCU.

Per quanto riguarda quando possiamo aspettarci che arrivi Spider-Man: Brand New Day, il film verrà girato in estate e poi debutterà il 31 luglio 2026, essendo il prossimo film del MCU a seguire Avengers: Doomsday.