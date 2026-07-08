Si dice che Xbox abbia utilizzato Minecraft profitti per finanziare altri progetti di gioco

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Ultimamente circolano molte segnalazioni e voci su come Xbox sia stata gestita male nel corso degli anni, portando a un enorme "reset" e a una serie di licenziamenti. Sebbene sappiamo che alcuni studi stanno riacquistando la loro indipendenza e altri vengono venduti, sappiamo anche che alcuni sviluppatori iconici stanno subendo perdite da questi licenziamenti, mentre altri sono a rischio ma potrebbero ancora essere rivenduti al loro fondatore.

Ora è arrivato un rapporto di Bloomberg che offre uno sguardo approfondito sulle difficoltà recenti di Xbox, con alcune affermazioni molto significative avanzate all'interno dell'articolo più ampio. Per prima cosa, è dichiarato direttamente che i profitti ottenuti da Microsoft Minecraft e Mojang venivano utilizzati direttamente per "finanziare il resto del portafoglio videogiochi", cosa che chiaramente non ha soddisfatto nemmeno la nuova CEO di Xbox, Asha Sharma, considerando che Mojang ora riporterà direttamente a lei insieme a King, lo sviluppatore mobile che insieme a Mojang ha i "giocatori più attivi" della famiglia Xbox.

Il rapporto sottolinea inoltre che la decisione di aggiungere Call of Duty a Game Pass ha portato Xbox a perdere circa 300 milioni di dollari nel 2024, solo per la perdita delle vendite della serie su console Xbox e PC, mentre le vendite PlayStation di Call of Duty: Black Ops 6 hanno rappresentato l'82% del totale delle vendite del titolo.

Inutile dire che "mal gestito" è forse un eufemismo quando si tratta di Xbox degli ultimi anni...