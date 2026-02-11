Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
esports
Rainbow Six: Siege X

Six Invitational 2026: Weibo Gaming e Spacestation eliminati con sei squadre rimaste

Le ultime sei partite del torneo principale inizieranno questo fine settimana.

HQ

Come abbiamo riportato ieri, altre due squadre sono state eliminate dal torneo Six Invitational 2026, tutte in vista delle partite finali che riprenderanno questo prossimo fine settimana. In totale, solo sei squadre sono ancora in corsa per il torneo e, se vi state chiedendo come queste squadre siano state inserite nelle ultime fasi del tabellone playoff, queste informazioni sono riportate qui sotto.

Inoltre, per chi si chiedesse delle squadre eliminate di ieri, Team Secret eliminato Weibo Gaming e Fluxo W7M sconfitto Spacestation. I due vincitori qui sono stati testa di serie contro gli ultimi perdenti dell'Upper Bracket, con le informazioni complete qui sotto.

Finale del Upper Bracket il 13 febbraio alle 18:15 GMT/19:15 CET - il vincitore accede alla finale


  • FaZe Clan vs. Team Falcons

Quarti di finale del Lower Bracket il 13 febbraio - i perdenti sono eliminati, i vincitori accedono alla Semifinale del Lower Bracket


  • Wildcard vs. Team Secret alle 15:00 GMT/16:00 CET

  • Furia vs. Fluxo W7M alle 11:00 GMT/12:00 CET

Semifinale del Lower Bracket il 14 febbraio alle 13:00 GMT/14:00 CET - Il perdente viene eliminato, il vincitore passa alla finale del Lower Bracket


  • Vincitore dei quarti di finale del Lower Bracket #1 vs. Vincitore del Lower Bracket Quarti di finale #2

Finale del Lower Bracket il 13 febbraio alle 17:00 GMT/18:00 CET - Il perdente viene eliminato, il vincitore avanza alla finale


  • Perdente della finale del tabellone superiore vs. vincitore della semifinale del tabellone inferiore

Gran finale il 15 febbraio alle 17:00 GMT/18:00 CET


  • Vincitore della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Finale del Lower Bracket

Chi pensi arriverà fino in fondo?

Rainbow Six: Siege X

Testi correlati

0
Rainbow Six: Siege X Score

Rainbow Six: Siege X

RECENSIONE. Scritto da Ben Lyons

Lo sparatutto tattico di lunga data ha subito un'evoluzione che aggiunge una moderata quantità di elementi avvincenti.



Caricamento del prossimo contenuto