esports
Rainbow Six: Siege X
Six Invitational 2026: Weibo Gaming e Spacestation eliminati con sei squadre rimaste
Le ultime sei partite del torneo principale inizieranno questo fine settimana.
Come abbiamo riportato ieri, altre due squadre sono state eliminate dal torneo Six Invitational 2026, tutte in vista delle partite finali che riprenderanno questo prossimo fine settimana. In totale, solo sei squadre sono ancora in corsa per il torneo e, se vi state chiedendo come queste squadre siano state inserite nelle ultime fasi del tabellone playoff, queste informazioni sono riportate qui sotto.
Inoltre, per chi si chiedesse delle squadre eliminate di ieri, Team Secret eliminato Weibo Gaming e Fluxo W7M sconfitto Spacestation. I due vincitori qui sono stati testa di serie contro gli ultimi perdenti dell'Upper Bracket, con le informazioni complete qui sotto.
Finale del Upper Bracket il 13 febbraio alle 18:15 GMT/19:15 CET - il vincitore accede alla finale
- FaZe Clan vs. Team Falcons
Quarti di finale del Lower Bracket il 13 febbraio - i perdenti sono eliminati, i vincitori accedono alla Semifinale del Lower Bracket
- Wildcard vs. Team Secret alle 15:00 GMT/16:00 CET
- Furia vs. Fluxo W7M alle 11:00 GMT/12:00 CET
Semifinale del Lower Bracket il 14 febbraio alle 13:00 GMT/14:00 CET - Il perdente viene eliminato, il vincitore passa alla finale del Lower Bracket
- Vincitore dei quarti di finale del Lower Bracket #1 vs. Vincitore del Lower Bracket Quarti di finale #2
Finale del Lower Bracket il 13 febbraio alle 17:00 GMT/18:00 CET - Il perdente viene eliminato, il vincitore avanza alla finale
- Perdente della finale del tabellone superiore vs. vincitore della semifinale del tabellone inferiore
Gran finale il 15 febbraio alle 17:00 GMT/18:00 CET
- Vincitore della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Finale del Lower Bracket
Chi pensi arriverà fino in fondo?