Six Invitational 2026: Weibo Gaming e Spacestation eliminati con sei squadre rimaste

Come abbiamo riportato ieri, altre due squadre sono state eliminate dal torneo Six Invitational 2026, tutte in vista delle partite finali che riprenderanno questo prossimo fine settimana. In totale, solo sei squadre sono ancora in corsa per il torneo e, se vi state chiedendo come queste squadre siano state inserite nelle ultime fasi del tabellone playoff, queste informazioni sono riportate qui sotto.

Inoltre, per chi si chiedesse delle squadre eliminate di ieri, Team Secret eliminato Weibo Gaming e Fluxo W7M sconfitto Spacestation. I due vincitori qui sono stati testa di serie contro gli ultimi perdenti dell'Upper Bracket, con le informazioni complete qui sotto.

Finale del Upper Bracket il 13 febbraio alle 18:15 GMT/19:15 CET - il vincitore accede alla finale



FaZe Clan vs. Team Falcons



Quarti di finale del Lower Bracket il 13 febbraio - i perdenti sono eliminati, i vincitori accedono alla Semifinale del Lower Bracket



Wildcard vs. Team Secret alle 15:00 GMT/16:00 CET



Furia vs. Fluxo W7M alle 11:00 GMT/12:00 CET



Semifinale del Lower Bracket il 14 febbraio alle 13:00 GMT/14:00 CET - Il perdente viene eliminato, il vincitore passa alla finale del Lower Bracket



Vincitore dei quarti di finale del Lower Bracket #1 vs. Vincitore del Lower Bracket Quarti di finale #2



Finale del Lower Bracket il 13 febbraio alle 17:00 GMT/18:00 CET - Il perdente viene eliminato, il vincitore avanza alla finale



Perdente della finale del tabellone superiore vs. vincitore della semifinale del tabellone inferiore



Gran finale il 15 febbraio alle 17:00 GMT/18:00 CET



Vincitore della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Finale del Lower Bracket



Chi pensi arriverà fino in fondo?