SpeedRunners 2: King of Speed arriverà su PC nel 2025 e console nel 2026

Abbiamo già un vincitore allo showcase Triple-i Initiative (secondo la mia personale opinione...), poiché è stato appena rivelato un sequel del gioco multiplayer assurdamente divertente SpeedRunners. Conosciuto come SpeedRunners 2: King of Speed, questo gioco verrà lanciato prima su PC nel 2025 e poi arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch (e probabilmente Switch 2) nel 2026.

Lo sviluppatore Fair Play Labs ha rivelato alcune informazioni relative a questo sequel, incluso il fatto che espanderà il numero totale di giocatori a otto giocatori contemporaneamente, sia online che in locale. In aggiunta a questo, possiamo aspettarci un miglioramento rispetto al gameplay sorprendente e fluido dell'originale, che viene migliorato con nuove mappe, ostacoli e trappole da evitare e strumenti e potenziamenti da utilizzare.

In caso contrario, ci viene detto che una collezione di personaggi di supereroi tornerà e che saranno supportati anche da nuovi personaggi. Oltre al gameplay privato per divertimento, SpeedRunners 2 consentirà anche ai giocatori di partecipare a tornei online, creare sfide personalizzate e scalare una classifica.

Parlando del ritorno di SpeedRunners dopo quasi un decennio, Alex Nichiporchik, CEO dell'editore Tiny Build, ha dichiarato: "SpeedRunners 2: King of Speed porterà tutto al livello successivo preservando ciò che ha reso l'originale così grande e memorabile. Abbiamo anche coinvolto il team incredibilmente talentuoso di DoubleDutch per consultarci sul gioco per assicurarsene. Un enorme ringraziamento alla nostra incredibile community per aver supportato il gioco nel corso degli anni. Le cose si muoveranno velocemente da qui. È il momento di correre veloce!"

Dai un'occhiata al trailer di annuncio e ad alcune immagini di SpeedRunners 2 qui sotto.