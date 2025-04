Spenderesti $ 7,800 per una tastiera?

HQ

Alcune cose sono limitate, alcune sono prime edizioni, alcune sono su misura e la tastiera Seneca di Norbauer+Co è tutto questo combinato in quella che è nota come una finitura retro-futura.

Questa tastiera molto costosa viene fornita con un numero di serie, è disponibile in tre finiture di alluminio e una quarta (disponibile su richiesta) in titanio. Quelli in alluminio sono rivestiti in ceramica al plasma, che riveste la superficie, e ci piace di più la finitura Travertine.

I copritasti sono in tedesco R&D 1973, mentre è disponibile anche un riser in legno opzionale. Se hai almeno $ 3.600 o $ 7.800 per la versione Titanium, Norbauer+Co ha la tastiera per te.

Un po' fuori dalla nostra fascia di prezzo concesso, e con 4-6 mesi di attesa, questi articoli su misura sono la materia dei sogni.

