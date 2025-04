Split Fiction confermato per Switch 2

HQ

Sospettavamo che molti giochi moderni e costosi che non sono ancora disponibili per Switch, sarebbero stati annunciati per Switch 2 durante il Nintendo Direct in corso. E infatti, c'erano, oltre ad alcune nuove aggiunte Nintendo...

Ad esempio, il fondatore di Hazelight Josef Fares si è presentato per annunciare che l'ultimo titolo da record dello studio Split Fiction sta arrivando nel formato. Una partita che sembra molto appropriata dato quanto la stessa Nintendo stia spingendo il multiplayer locale, il che probabilmente significa che c'è un grande pubblico per il concetto.

Leggi la nostra recensione qui e capirai perché questa è un'ottima notizia.