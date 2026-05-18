Star Citizen Gli sviluppatori rivelano il "reset" completo dell'universo con una nuova patch

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Poiché Star Citizen è ancora nella fase alpha, Cloud Imperium Games sta monitorando molto tra i giocatori per assicurarsi che, quando il gioco uscirà completamente, non debba avere troppe controversie importanti. Come i giocatori che duplicano oggetti, ad esempio, che ultimamente è stato un argomento caldo nella community.

Con la Patch 4.8, Star Citizen elimina le navi sofisticate e gli oggetti duplicati e resetta tutto. È descritto come un "reset completo" nelle note della patch, togliendo "economia, personaggi, reputazione, navi guadagnate in gioco e oggetti saccheggiati, e altro ancora." Se hai paura di perdere tutto, almeno puoi conservare i progetti raccolti. Ah, e se hai comprato qualcosa con soldi reali, puoi tenerli anche quelli.

Cloud Imperium spera di aver introdotto misure di sicurezza per impedire ai giocatori di sfruttare il gioco in futuro. La controversia sulle duplicazioni è nata dal fatto che i giocatori potevano usare un exploit per creare un sacco di oggetti di alto valore, venderli per navi costose e di fatto far crollare l'economia dei giocatori Star Citizen.

Anche se nella 4.8 c'è molta attenzione a eliminare gli exploit, Star Citizen ha contenuti interessanti inclusi nell'aggiornamento. C'è una nuova missione entusiasmante chiamata Tactical Strike, e puoi vedere il trailer qui sotto: