Star Citizen supera ufficialmente 1 miliardo di dollari di crowdfunding

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Star Citizen ha ufficialmente superato 1 miliardo di dollari di crowdfunding. Il più grande progetto crowdfunding della storia è emerso per la prima volta nel 2014, e da allora Cloud Imperium Games è cresciuto, offrendo più contenuti e persino lavorando a uno spin-off ricco di stelle, Squadron 42.

Detto ciò, anche quattordici anni dopo l'inizio dello sviluppo del gioco nel 2012, non è ancora stata fissata una data di uscita precisa per Star Citizen. L'esperienza alpha è cresciuta costantemente, con una grande quantità di contenuti già presenti nel gioco. Tuttavia, stiamo ancora aspettando il giorno fondamentale in cui Cloud Imperium deciderà di fare il grande passo e pubblicare completamente la sua opera magna.

Tuttavia, è previsto che Squadron 42 venga rilasciato relativamente presto. L'avventura spaziale narrativa è sviluppata in modo più tradizionale rispetto a Star Citizen, concentrandosi solo sulla storia per giocatore singolo. Chris Roberts, co-fondatore di Cloud Imperium, ha detto che lo Squadrone 42 è nelle sue "fasi finali", parlando con Variety. Il gioco dovrebbe uscire quest'anno, ma ci sono dubbi causati dall'arrivo di Grand Theft Auto VI.

Anche quando Star Citizen verrà rilasciato, Roberts sa che il lavoro continuerà in CIG. "Credo fermamente che abbiamo ancora molto tempo, anche dopo aver fatto quello che chiamiamo 1.0, e non stiamo più considerando un alpha, che aggiungeremo e costruiremo sull'universo e sul mondo, e sarà un luogo dove le persone possano avventurarsi insieme, incontrarsi e divertirsi insieme. Non troppo diverso, per esempio, da World of Warcraft," spiegò.