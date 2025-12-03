Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
esports
Counter-Strike 2

StarLadder Budapest Major 2025: Astralis, M80 e Ninjas in Pyjamas eliminati

La seconda fase è finita e alcune grandi squadre non sono riuscite a qualificarsi per la terza fase.

HQ

Ieri abbiamo parlato delle partite finali e conclusive della Fase 2 del StarLadder Budapest Major, e di come sei squadre si contendessero gli ultimi tre posti in Stage 3. Questi giochi sono ormai ormai ormai in programma e alcune organizzazioni grandi e note non sono state selezionate.

I risultati delle partite di ieri significarono che Team Liquid eliminò Astralis, che Passion UA mandò M80 a casa, e 3DMax accompagnò Ninjas in Pyjamas su un aereo di ritorno in Svezia.

I tre vincitori ottengono un posto nella terza e ultima fase del torneo in corso che inizierà domani, 4 dicembre. Qui verranno decise le otto squadre playoff, mentre altre otto squadre saranno eliminate. E con Stage 2 nei libri, conosciamo il calendario di apertura delle corrispondenze per Stage 3. Potete vederli qui sotto, con la precisazione che il secondo turno di incontri e oltre non sarà classificato finché non saranno finali.


  • Furia vs. Natus Vincere

  • Team Vitality vs. FaZe Clan

  • Team Falcons vs. B8

  • The MongolZ vs. Imperial Esports

  • Mouz vs. Parivision

  • Spirito di squadra contro Team Liquid

  • G2 Esports vs. Passion UA

  • PaiN Gaming vs. 3DMax

Counter-Strike 2

Testi correlati

0
Counter-Strike 2Score

Counter-Strike 2
RECENSIONE. Scritto da Patrik Severin

Patrick ha continuato a disinnescare bombe, salvare ostaggi e acquistare quantità oscene di armi in questo sequel del classico Counter-Strike...



Caricamento del prossimo contenuto