StarLadder Budapest Major 2025: Astralis, M80 e Ninjas in Pyjamas eliminati

HQ

Ieri abbiamo parlato delle partite finali e conclusive della Fase 2 del StarLadder Budapest Major, e di come sei squadre si contendessero gli ultimi tre posti in Stage 3. Questi giochi sono ormai ormai ormai in programma e alcune organizzazioni grandi e note non sono state selezionate.

I risultati delle partite di ieri significarono che Team Liquid eliminò Astralis, che Passion UA mandò M80 a casa, e 3DMax accompagnò Ninjas in Pyjamas su un aereo di ritorno in Svezia.

I tre vincitori ottengono un posto nella terza e ultima fase del torneo in corso che inizierà domani, 4 dicembre. Qui verranno decise le otto squadre playoff, mentre altre otto squadre saranno eliminate. E con Stage 2 nei libri, conosciamo il calendario di apertura delle corrispondenze per Stage 3. Potete vederli qui sotto, con la precisazione che il secondo turno di incontri e oltre non sarà classificato finché non saranno finali.